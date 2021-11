Apple change d’avis et autorisera également les centres non autorisés à réparer les écrans de l’iPhone 13 sans désactiver Face ID.

Après le lancement de l’iPhone 13, iFixit a constaté que le remplacement de l’écran de ces appareils rendait Face ID non fonctionnel, limitant ce type de réparation aux seuls centres agréés Apple. Ce choix a rendu pratiquement impossible pour les petits centres de réparation d’effectuer l’un des processus les plus demandés : le remplacement de l’écran.

Suite aux nombreuses critiques reçues, Apple a décidé de changer sa politique et a déclaré à The Verge qu’elle publierait bientôt une mise à jour logicielle qui permettra de réparer l’écran sans désactiver Face ID.

Avec l’iPhone 13, la société a ajouté un petit microcontrôleur qui associe l’appareil à son écran, rendant ce type d’opération impossible pour les clients ou les centres non autorisés. Les techniciens agréés travaillant pour ou avec Apple doivent utiliser Apple Services Toolkit 2 pour enregistrer une réparation sur les services cloud d’Apple, synchronisant ainsi les numéros de série de l’iPhone et de l’écran. Certains centres non autorisés ont trouvé une solution alternative, mais elle est difficile et demande beaucoup de travail. En pratique, une puce soudée doit être déplacée de l’écran d’origine vers l’écran de remplacement, ce qui, selon iFixit, était « quelque chose sans précédent ».

Heureusement, Apple est revenue sur ses pas et supprimera par logiciel la restriction qui nécessite de déplacer le microcontrôleur vers un nouvel écran lors du remplacement. Il est probable que cette nouveauté soit déjà introduite avec iOS 15.2, désormais en version bêta.