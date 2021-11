Apple TV+ a publié la première bande-annonce du prochain documentaire « Twas The Fight Before Christmas » sur un avocat amoureux de Noël déterminé à répandre la joie de Noël dans son quartier.

« Twas The Fight Before Christmas » suit l’histoire vraie de Jeremy Morris, alias « Mister Christmas », un avocat obsédé par l’idée d’amener Noël dans son quartier du nord de l’Idaho. Son plan, cependant, se heurte à un accroc lorsque ses voisins l’informent que ses décorations violent les règles du quartier.

« Je suis le seul Américain, probablement la seule personne au monde, à avoir été interdit par un tribunal fédéral de décorer à Noël. »

« Twas The Fight Before Christmas » marque les débuts de réalisateur de Becky Read, qui a produit « Three Identical Strangers », un documentaire de 2018 qui raconte la vie de triplés qui se sont réunis accidentellement après avoir été adoptés par différentes familles. Apple a acquis les droits du film pour la première fois en septembre 2021. Le documentaire est produit par Julia Nottingham et Lisa Gomer Howes, avec Chris Smith en tant que producteur exécutif.

Le documentaire fera ses débuts sur TV+ le 26 novembre.