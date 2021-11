Dans une récente interview, le PDG d’Apple, Tim Cook, a admis pour la première fois qu’il avait personnellement investi dans les crypto-monnaies.

Tim Cook a ensuite révélé qu’il avait investi dans les crypto-monnaies et s’y intéressait depuis un certain temps. Ces déclarations sont intervenues lors de son discours au sommet « DealBook » du New York Times, lorsque le PDG d’Apple a répondu à plusieurs questions sur la confidentialité, le détournement et les investissements.

Répondant à la question sur les crypto-monnaies, Tim Cook a répondu ainsi : « Oui. Il est logique de posséder des crypto-monnaies dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Soit dit en passant, je ne sais pas être un conseil financier à qui que ce soit. Je peux seulement dire qu’Apple n’a pas l’intention dans l’immédiat d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses produits ou via Apple Pay. »

Malgré l’absence de plans « immédiats » d’Apple pour la crypto-monnaie, Tim Cook a tout de même admis qu’il s’agissait d’un domaine que la société surveille. Le PDG d’Apple a également ajouté que la société n’investirait pas dans les crypto-monnaies, car « les gens n’achètent pas d’actions Apple pour s’exposer aux crypto-monnaies. Donc, s’ils le souhaitent, ils peuvent investir directement dans la crypto comme et quand ils le souhaitent. » Et sur les NFT, Tim Cook a déclaré que c’est un secteur très intéressant, mais aussi très immature : « Il faudra un certain temps avant qu’ils ne deviennent mainstream. »

Au cours de l’entretien, Cook a déclaré plus tard que les entreprises ont la responsabilité d’être une force positive dans la société. Cet engagement inclut la santé mentale. « Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires », a déclaré Cook, « nous devrions tous nous préoccuper de fabriquer des produits qui aident la santé mentale des gens et ne jouent pas contre elle. » Tim Cook a cité Screen Time comme un exemple de la manière dont les entreprises peuvent aider les gens dans ce domaine, affirmant que cette fonctionnalité a changé son comportement en fonction des données sur l’utilisation de l’iPhone et des applications.

Au sujet des choix, Cook a été interrogé sur le fait qu’Apple prétend d’une part offrir le choix à l’utilisateur en matière de confidentialité, mais d’autre part, il interdit aux utilisateurs de choisir de télécharger ou non des applications à partir de magasins alternatifs :

« Je pense que les gens ont déjà ce choix aujourd’hui. Parce que si vous voulez faire du sideload, vous pouvez acheter un téléphone Android. Ce choix existe donc, donc lorsque vous vous rendez dans un magasin d’électronique et que vous pensez qu’il est important pour vous de pouvoir télécharger des applications à partir de magasins alternatifs, vous devez acheter un téléphone Android. Autoriser le chargement latéral revient à demander à un constructeur automobile de ne pas installer d’airbags dans la voiture. Accorder une telle chose serait trop risqué pour les utilisateurs d’iOS, car ce ne serait plus un iPhone si l’appareil ne parvenait pas à maximiser la sécurité et la confidentialité. »

Il a également été discuté qu’Apple n’avait pas assez parlé des allégations de violations des droits de l’homme en Chine, mais Cook a défendu l’approche de l’entreprise et a déclaré que l’entreprise parlait aussi et surtout en privé de ces préoccupations : « La responsabilité d’Apple est de faire des affaires en autant d’endroits que possible, ce qui implique de respecter les réglementations propres à chaque pays. L’engagement est la bonne approche, car être sur la touche n’est jamais un bon endroit, du moins pour les affaires. »

Sur les futurs produits et l’Apple Car, Tim Cook n’a rien révélé : « Chez Apple, nous n’aimons pas parler de futurs produits, car ce ne serait pas nous si nous n’avions pas un as dans notre manche ». Cook a également déclaré qu’il n’avait jamais parlé à Elon Musk d’une éventuelle acquisition de Tesla en 2019, mais admet que Musk a probablement essayé de le contacter pour conclure un accord.