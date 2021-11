Tencent Music Entertainment Group a annoncé avoir signé un accord pour distribuer ses artistes chinois dans le monde entier via Apple Music.

Le catalogue Apple Music de 90 millions de chansons pourrait bientôt s’étoffer avec l’ajout de beaucoup de musique chinoise. En fait, à partir de ce mois-ci, tous les artistes qui font partie du TME Music Cloud du Chinese Tencent Music Entertainment Group pourront distribuer leur musique via Music.

« Apporter le contenu musical premium de TME des labels et créateurs chinois aux utilisateurs d’Apple Music du monde entier permettra aux mélomanes d’explorer la culture et les genres musicaux uniques de la Chine », a déclaré la société dans un communiqué, « renforçant davantage la découverte mondiale de la musique chinoise et aidant le développement international des musiciens chinois ».

TME comprend des centaines de milliers de musiciens chinois, mais pour le moment aucun détail n’a été fourni sur les chiffres et le type de finesse.