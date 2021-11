Apple TV+ représente encore une petite part du secteur des services de streaming vidéo, avec 4% du marché américain. Cependant, le service est en croissance et a surpassé plusieurs concurrents.

Selon les données publiées par JustWatch, au troisième trimestre 2021, Apple TV+ occupait 4% du marché des services de streaming vidéo aux États-Unis. Il s’agit d’une augmentation de 1% par rapport à la même période il y a un an, également parce qu’Apple TV+ n’a cessé de croître depuis février, comme l’a confirmé Kate Yeazel de JustWatch.

En première position on retrouve Netflix avec 27% du marché (-1%), suivi par Amazon Prime Video et Disney+, respectivement à 21% et 14%. Hulu s’arrête à 13%, tandis que HBO à 10%, tandis qu’après TV+ on retrouve ShowTime, Paramount+ et Discovery+.

Quant à Apple TV+, les parts de marché sont également similaires à l’échelle mondiale, même si certains services concurrents ne sont disponibles qu’aux États-Unis.