Le nouveau rendez-vous de « The Oprah Conversation » est disponible sur Apple TV+, avec l’acteur et producteur Will Smith.

Will Smith a été nominé pour de nombreux Oscars, Emmy Awards et Golden Globes. Il a également remporté d’innombrables prix de musique, dont les Grammy Awards for Parents Just Don’t Understanding et Summertime. L’épisode de « The Oprah Conversation » se concentre sur les souvenirs de Smith, ses insécurités les plus profondes, ses plus grandes leçons de vie et la situation complexe de son mariage, qui est devenue de plus en plus publique ces derniers mois.

Will Smith a également partagé une anecdote qui montre qu’il ne faut jamais s’effondrer :

« Quand il pleut, il pleut, n’est-ce pas ? Peu de temps avant de commencer « Le Prince de Bel-Air », j’ai été arrêté pour une bagarre lors d’une émission de radio. Mon argent, mes voitures et ma maison ont été saisis par le gouvernement pour non-paiement d’impôts. Alors la bagarre à la station de radio, Charlie frappant le gars qui m’a mis en prison, l’argent est parti, la voiture est partie. Je suis allongé par terre dans une prison et je pense… ‘Tu te moques de moi ! J’ai gagné un Grammy il y a huit mois. Que se passe-t-il ? ». »

Le dernier épisode de The Oprah Conversation est déjà disponible sur TV+.