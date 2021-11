Apple a publié son rapport de transparence semestriel, couvrant cette fois le second semestre 2020.

Le nouveau rapport détaille les demandes des gouvernements et d’autres agences du monde entier. Apple dit avoir reçu des demandes pour 83 307 appareils au cours du second semestre 2020, soit un peu moins de la moitié de la même période un an plus tôt. Comme l’a noté CNET, le document explique qu’Apple a fourni des données dans 77% des demandes, contre 80% au second semestre 2019.

Les données indiquent une baisse significative des demandes des gouvernements, malgré une période très particulière comme celle de l’élection présidentielle américaine de 2020.

En termes de pays spécifiques, l’Allemagne a fait le plus de demandes de données d’appareils, totalisant 16 819 appareils, contre 19 633 au second semestre 2019. Le gouvernement chinois a demandé des données sur 11 372 appareils, une augmentation importante par rapport aux 851 demandes de l’année précédente.

Enfin, pour les App Store du monde entier, Apple rapporte avoir reçu 39 demandes de suppression pour violations légales liées à 206 applications. La Chine en comptait 26, suivie de l’Inde à la deuxième place. Apple a supprimé les 206 applications requises.