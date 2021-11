Bonne nouvelle pour tous les fans de la licence, Football Manager 2022 est désormais disponible sur tous les supports. « Il est l’heure de prendre le pouvoir ! Occupez le poste le plus difficile du football professionnel et écrivez votre propre légende ».

Les versions PC et Mac de FM22 sont disponibles sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Et pour ceux qui ont profité de l’Accès Anticipé Beta de FM22, il leur suffit de relancer la plateforme concernée pour mettre le jeu à jour. Ainsi, ils conserveront leur progression solo dans la version finale.

Pour fêter la sortie de ce titre, Sports Interactive a publié une nouvelle vidéo avec la jeune pépite espagnole Pedri qui nous explique comment un bon manager aide son équipe à atteindre son plein potentiel, pour assurer les trois points en toute circonstance.

Le studio annonce des améliorations majeures apportées aux secteurs clé du jeu : « FM22 emmène la série légendaire vers de nouveaux sommets. La presse lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux, avec un score de 87 sur Metacritic. »

« C’est historique : FM22 et FM22 Xbox Edition sont également disponibles sur le Xbox Game Pass, dès leur lancement. Tous les abonnés au service de Microsoft peuvent donc commencer leur carrière sur PC et Consoles dès maintenant, sans frais supplémentaires. »

L’équipe type de la saison ne serait pas complète sans Football Manager 2022 Touch (uniquement sur Nintendo Switch™), disponible sur le Nintendo eShop, et FM22 Mobile, téléchargeable sur l’App Store et Google Play.