Apple a annoncé que les développeurs pourront envoyer de nouvelles applications et de nouvelles mises à jour via App Store Connect pendant la prochaine période des fêtes et au-delà.

Par rapport aux années précédentes, lorsque App Store Connect n’acceptait pas de nouvelles applications ou mises à jour certains jours, cette année, les développeurs pourront toujours envoyer de nouveaux titres ou mises à jour à Apple. La société indique seulement que les délais d’examen pourraient être plus longs entre le 24 et le 28 novembre et entre le 23 et le 27 décembre.

« Cette année, nous sommes ravis de continuer à accepter de nouvelles applications et mises à jour sur App Store Connect pendant les prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus chargée sur l’App Store. En raison du volume élevé attendu à cette époque, prévoyez d’envoyer les demandes les plus urgentes à l’avance. Veuillez noter que les examens peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre. »

Bonne nouvelle pour tous les développeurs, qui ne seront pas obligés d’attendre plusieurs jours pour envoyer de nouvelles applications ou des mises à jour importantes sur l’App Store pendant les prochaines vacances.