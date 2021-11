Mary Spender, une musicienne britannique, a étonnamment expérimenté les périphériques de son MacBook Pro. L’artiste a utilisé son ordinateur portable pour enregistrer une chanson sans adopter de périphériques externes.

Vous avez bien compris. L’intégralité du morceau a été enregistrée avec le MacBook Pro uniquement. L’artiste n’a adopté aucun périphérique audio externe, utilisant ainsi les micros intégrés de sa machine. Le résultat n’est certes pas comparable à la qualité d’un enregistrement en studio, cependant il est incontestablement remarquable. Mary a utilisé Logic Pro à la fois pour la phase d’enregistrement et pour la phase d’édition de la chanson, donnant vie à une œuvre incroyable. La chanteuse a expérimenté différentes positions d’enregistrement pour la guitare et les pistes vocales. Le meilleur résultat à la guitare a été obtenu en se tenant debout devant son bureau avec le MacBook Pro sur le bord.

L’ordinateur portable utilisé est équipé de la puce M1 Max, de 64 Go de mémoire unifiée et de 2 To de stockage. Bref, une machine bien corsée capable de supporter toutes les opérations nécessaires à la réalisation de ce clip vidéo presque sans effort.

Pour la partie vidéo, Mary a utilisé quelques clips réalisés en externe et d’autres réalisés avec la caméra frontale de son Mac, qui s’est sans doute avéré être le maillon faible de la chaîne. Cependant, le choix d’utiliser l’application Photo Booth pour réaliser des clips est curieux, une application pratiquement oubliée par la plupart des utilisateurs de Mac.

Voici le résultat final en vidéo :