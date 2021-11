En septembre, The Pokémon Company International a annoncé un tout nouveau jeu pour les appareils iOS et macOS baptisé Pokémon TCG Live. Le jeu, qui devait avoir une version bêta pour Mac d’ici la fin de cette année, a été reporté.

La nouvelle a été confirmée par le compte Twitter de Pokémon TGC, qui dit :

« Pour offrir aux Dresseurs une expérience plus raffinée, le lancement de la version mobile de Pokémon TCG Live au Canada et la bêta ouverte mondiale pour ordinateur ont été reportés à 2022.

Nous partagerons bientôt plus d’informations concernant cette période de test et le lancement complet du jeu. »

Pokémon TCG Live est conçu pour permettre aux débutants d’apprendre à jouer facilement, offrant de nouveaux défis aux joueurs existants pour tester et améliorer leurs compétences. Les joueurs pourront profiter de certaines de leurs activités préférées, notamment la construction de decks et les combats contre d’autres Dresseurs du monde entier. Ils pourront également personnaliser leur expérience avec des avatars et accessoires personnalisables du Pokémon TGC, participer à des missions quotidiennes et plus encore. De plus, le Pokémon Live TGC continuera d’être mis à jour avec de nouveaux contenus et fonctionnalités après le lancement.