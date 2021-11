Apple a publié un nouveau spot vidéo de la série « Everyday Experiments » pour promouvoir les capacités de l’appareil photo de l’iPhone 13.

Le dernier film s’intitule « Hollywood at Home » et présente plusieurs scènes, notamment des courses de voitures télécommandées, de la nourriture et des animaux de compagnie. Toutes les vidéos ont été tournées avec l’iPhone 13 par des cinéastes professionnels mandatés par Apple, dans le but de démontrer que » vous pouvez créer de beaux films cinématographiques comme des films, en utilisant des objets du quotidien et l’iPhone 13 « .

Les vidéos ont été éditées plus tard avec iMovie sur l’iPhone 13 et montrent des poursuites à couper le souffle, des paysages « magiques » et comment simuler des films de monstres avec des boîtes en carton et des animaux de compagnie, en profitant également des filtres de Photos. Avec un peu d’imagination, tout est possible. Regardez le résultat des différentes petites productions qui rendent vraiment très bien, surtout avec peu de budget :