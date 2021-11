Un rare ordinateur Apple-1 sera mis aux enchères en Californie cette semaine et pourrait atteindre les 600 000 $.

Le lot Apple-1 « Chaffey College » fera partie de la vente aux enchères « Postwar & Contemporary Art + Design » de John Moran Auctioneers le 9 novembre. L’Apple-1 est ainsi nommé car il a été acheté par un professeur d’électronique au Chaffey College de Rancho Cucamonga, en Californie, en 1976, qui l’a vendu à un de ses étudiants en 1977.

Le lot comprendrait la carte mère d’origine marquée Apple Computer 1 / Palo Alto, CA Copyright 1976, des condensateurs et régulateurs d’origine, un adaptateur de cassette Apple et le boîtier original en bois de Koa du ByteShop avec clavier Datanetics Rev.D. Il est également livré avec un Moniteur vidéo Panasonic 1986 et manuel de base Apple-1, guide d’utilisation et manuel de programmation original MOS 6502, ainsi que deux cassettes de logiciels Apple-1.

L’Apple-1 a été conçu par Steve Wozniak et assemblé et testé par Steve Jobs. Il n’en a été fabriqué que 200. La caisse en bois de Koa est très rare et chère, et c’est l’un des six exemplaires connus qui existent. Le lot Apple-1 a subi « un vaste processus d’authentification, de restauration et d’évaluation par l’un des principaux experts du secteur, qui a inspecté tous les composants et généré un rapport complet sur l’état de l’Apple-1 ».

L’offre initiale commence à 200 000 $, avec une estimation qui place la valeur entre 400 000 $ et 600 000 $. Grâce au prix de départ, chaque enchère sera placée par incréments de 25 000 $. Si le prix dépasse 500 000 $, chaque offre subséquente augmentera de 50 000 $.