Construire et gérer une ferme est votre grande passion ? L’une des franchises les plus connues est de retour sur l’App Store. FarmVille 3 est maintenant officiellement disponible.

Dans ce titre de Zynga, vous devrez construire votre ferme à partir de zéro, élever des animaux et créer des bâtiments. Améliorez vos installations et agrandissez vos possessions pour améliorer de plus en plus votre ferme, la rendant plus confortable pour vos amis les animaux.

Vous pouvez élever des centaines d’espèces telles que la vache frisonne, le porc Yorkshire, la chèvre rouge du Kalahari, le mouton Suffolk et bien d’autres. Dans ce jeu, chaque race d’animaux propose des produits qui peuvent ensuite être vendus, échangés ou utilisés pour compléter les commandes et améliorer la ferme. Ces produits peuvent être de la selle à la crème, du bacon, des champignons, du lait de brebis, des plumes fines ou du crin de cheval !

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 13 ou version ultérieure. Il est disponible gratuitement mais comme vous vous en doutez il est possible d’accélérer votre progression grâce aux différents achats in-app disponibles.

FarmVille 3 – GRATUIT