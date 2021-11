Les avocats d’Apple affirment que l’amende de 1,1 milliard d’euros infligée par les autorités françaises de la concurrence ne concerne que des questions politiques et devrait être levée.

Apple a accusé les régulateurs français d’interpréter librement les règles antitrust uniquement à des « fins politiques » lorsqu’ils ont décidé de condamner l’entreprise à payer une amende de 1,1 milliard d’euros. L’objectif, selon le géant californien, était uniquement de cibler les entreprises de la Silicon Valley.

Comme le rapporte Bloomberg, les avocats d’Apple ont déclaré à la cour d’appel de Paris que l’organisme français de la concurrence « n’a jamais caché son objectif de sévir contre Google, Amazon, Facebook et Apple en matière de concurrence ». De plus, les avocats ont ajouté que l’entité voulait clairement faire sa marque en frappant durement Apple à des fins politiques : « Les allégations sont basées sur une fausse théorie selon laquelle Apple a conclu des accords anticoncurrentiels avec deux grossistes qui nuisent aux détaillants. Pour cela, nous demandons la levée de l’amende, étant donné qu’Apple n’a pas gelé des parts de marché et n’a pas empêché la concurrence entre les différents canaux de distribution. »

La décision en appel est attendue dans environ un an.