La nouvelle série dramatique « Dr. Brain » est disponible à partir d’aujourd’hui sur Apple TV+.

Dr. Brain suit l’histoire d’un scientifique qui utilise la technologie pour rechercher dans ses souvenirs et est écrit et réalisé par Kim Jee-Woon. Apple décrit cette série comme un voyage émotionnel qui suit l’histoire d’un scientifique obsédé par l’idée de nouvelles technologies capables d’accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie bascule lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident ; à partir de ce moment, le protagoniste utilisera ses compétences pour accéder aux souvenirs de sa femme, afin de reconstituer le mystère de ce qui s’est réellement passé et pourquoi cela s’est produit. De plus, l’homme effectuera des « synchronisations cérébrales » avec les morts, pour accéder à leurs souvenirs, à la recherche d’indices supplémentaires.

Le lauréat du SAG Award, Lee Sun-Kyun, est le protagoniste de la série. Le premier épisode est disponible dès aujourd’hui sur TV+, tandis que les autres sortiront chaque semaine chaque vendredi.