La nouvelle version de WhatsApp inclut des fonctionnalités supplémentaires pour les appels de groupe, les fonds d’écran et plus encore.

La version 2.21.211 de WhatsApp vous permet de participer à des appels de groupe en cours directement depuis les groupes WhatsApp, car il vous suffit d’appuyer sur « Rejoindre » pendant un appel en cours pour essayer la nouvelle fonction. La mise à jour ajoute également des nuages, des couleurs et des arrière-plans mis à jour pour donner un nouveau look aux chats, des aperçus de liens mis à jour pour offrir plus de détails, y compris des images plus grandes, et la possibilité de couper le son d’une vidéo et de prévisualiser sa taille avant de la partager. Enfin, la recherche d’autocollants a été ajoutée lors de l’édition de fichiers multimédias ou de statut. WhatsApp fait savoir que ces fonctionnalités seront activées pour tout le monde dans les semaines à venir.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.