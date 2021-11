Un groupe d’édition chinois a gagné un procès contre Apple, qui devra désormais débourser 1,9 million de dollars.

Apple a été condamnée pour ne pas avoir empêché d’autres éditeurs de vendre du contenu protégé par le droit d’auteur sur l’App Store. Plus précisément, le groupe éditorial COL Digital Publishing avait signalé plusieurs applications qui utilisaient du matériel protégé par le droit d’auteur, tels que des romans très populaires et d’autres livres, sans aucune autorisation. Au total, le procès impliquait 83 épisodes distincts et 460 violations du droit d’auteur.

Selon les juges, Apple est en partie responsable de ce qui s’est passé, car elle n’a pas bloqué ou supprimé le contenu protégé à temps. Pour cette raison, la firme de Cupertino devra verser 1,9 million de dollars au groupe d’édition chinois.