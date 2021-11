Une nouvelle rumeur prétend qu’Apple travaille sur un futur iPad mini de 8,3 pouces avec un écran ProMotion, qui permettra un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.

Actuellement, les mini iPad de 6e génération offrent un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais sans ProMotion, ce serait donc une amélioration majeure. De plus, l’affichage du dernier iPad mini a été critiqué pour l’effet dit « Jelly Scrolling », qui apparaît lors de l’utilisation de l’appareil en mode portrait. En pratique, lors d’un défilement vers le haut ou vers le bas sur un écran contenant du texte et des images, il apparaît qu’un côté de l’écran ne correspond pas à l’autre côté, probablement à cause d’un taux de rafraîchissement de l’affichage inégal sur l’ensemble de la dalle. Bien que cela soit normal pour Apple, les critiques n’ont pas manqué.

Les dernières rumeurs affirment qu’Apple teste déjà un écran fourni par Samsung avec une diagonale de 8,3 pouces et prenant en charge la technologie ProMotion. Grâce à cette technologie, le futur iPad mini pourrait avoir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, capable également d’optimiser la consommation et de résoudre les problèmes décrits ci-dessus.