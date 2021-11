52experts audio ont démonté les AirPods 3 pour découvrir tous les secrets du matériel.

Comme vous l’avez peut-être deviné, démonter les AirPods 3 n’est pas facile, car la plupart des composants sont collés ensemble. Cela signifie également qu’il est pratiquement impossible de les réparer. Chaque écouteur est doté d’un nouveau capteur de détection de peau suffisamment intelligent pour ne pas se laisser berner par d’autres surfaces. Tous les composants sont connectés via un câble FPC avec une petite batterie entre le haut-parleur et le microphone. La batterie interne des AirPods 3 a une capacité de 0,133 Wh. La conception interne est très similaire à celle des AirPods Pro.

› Nouveaux AirPods Apple (3e génération) : 199€ sur Amazon

Le nouveau boîtier de charge propose un tout nouvel ensemble d’aimants qui vous permettent de connecter le boîtier aux chargeurs MagSafe, pour une fonctionnalité non présente dans les modèles précédents. Le boîtier dispose également d’un tampon thermique en graphite pour éviter les problèmes causés par la surchauffe, en plus du port Lightning, d’une carte-mère et d’une batterie de 345 mAh. Notez que ce boîtier n’a qu’une seule grosse batterie, tandis que celui des AirPods Pro dispose de deux petites batteries distinctes.

Voici la vidéo complète :