Après le lancement sur Nintendo Switch, le jeu tant attendu Pikmin Bloom développé par Niantic débarque également sur iPhone et iPad.

Dans ce jeu, vous devrez aider votre Pikmin à grandir, à faire fleurir les fleurs et à garder une trace de vos souvenirs. Comment y parvenir ? Grâce à la marche à pied.

Les semis dont proviennent les Pikmin grandissent à chaque pas que vous faites, et quand ils sont assez gros, vous pouvez les ramasser pour sortir les Pikmin. Plus vous avancez, plus Pikmin rejoindra votre équipe. Vous pouvez également collecter les pétales de fleurs qui poussent sur la tête de vos Pikmin et les disperser au fur et à mesure que vous marchez, pour laisser des traînées de fleurs partout où vous allez. Bien sûr, n’oubliez pas d’envoyer vos Pikmin en expédition pour récupérer les fruits et les semis que vous avez trouvés lors de votre promenade. Le soir venu, vous pouvez consulter le nombre de pas effectués et le chemin parcouru, ainsi que visualiser les photos prises dans la journée.

Le jeu propose sept types de Pikmin au total, et chacun d’eux a ses propres caractéristiques uniques. Par exemple, certains peuvent voler et d’autres sont incroyablement forts. Lorsque le niveau d’amitié atteint un certain seuil, Pikmin peut apporter des cadeaux qui les aideront à devenir des Pikmin décorés.

Pikmin Bloom est disponible gratuitement sur l’App Store. Le jeu intègre également des achats in-app.