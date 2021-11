LoveFrom, le studio de design de Jony Ive, a créé un prix spécial qui sera décerné aux entreprises leaders dans la création de marchés durables.

Le « Terra Carta Seal » conçu par LoveFrom a été créé en collaboration avec la Sustainable Markets Initiative dirigée par le prince Charles du Royaume-Uni. Terra Carta est un document qui fournit une feuille de route aux entreprises pour construire un avenir durable en exploitant le pouvoir de la nature.

Le sceau également conçu par Jony Ive vise à incarner les valeurs de la Charte de la Terre, qui incluent la réunification des « peuples et de la planète, donnant des droits fondamentaux et une valeur à la nature ». La conception comprend des feuilles de chêne, des glands, des fougères, des fleurs de magnolia et de phlox, ainsi que divers oiseaux, papillons et abeilles.

Le sceau comporte également une partie écrite qui utilise une police spéciale LoveFrom Serif, actuellement non disponible dans le commerce et conçue exclusivement pour les projets LoveFrom.

« Nous avons passé tout ce temps à créer une police de caractères que nous utiliserions pour notre identité : nous ne voulions pas de logo, nous voulions quelque chose de beaucoup plus modeste, plus comme un dialogue », explique Ive à propos de la création de LoveFrom Serif, inspiré par John Baskerville basé sur des études sur ses poinçons et matrices d’origine. « Nous pensions utiliser cette police de caractères pour nos amis ; nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de profiter de quelques années de travail autour de la Terra Carta, et je pense que cela fonctionne très bien. On voit bien que la fonte est clairement au centre du sceau, mais j’ai été séduit par la dominance douce et légèrement anarchique des références naturelles ».

D’autres inspirations incluent la géométrie sacrée de la nature et les œuvres de William Morris, Josef Frank, Nick Knight et Christopher Marley. « Nous avons renforcé la résilience et la fertilité de la nature en permettant à ces éléments naturels de prendre doucement le contrôle de l’image », a déclaré Ive à Wallpaper. « C’est une célébration visuellement luxuriante du pouvoir de la nature et, loin d’être une décoration superficielle, ces formes naturelles sont ce qui donne vie au design ».

Jony Ive a également parlé d’Apple : « Pendant des décennies chez Apple, l’une de mes préoccupations a été cette idée que, si nous avons de la discipline dans notre pratique de la pensée, nous nous tenons responsables de notre réflexion, et le résultat est que nous pouvons être légers et sans souci avec notre mise en œuvre. »

L’Oréal, Siemens Energy et AstraZeneca sont les trois premières entreprises à avoir reçu le sceau Terra Carta pour s’être engagées dans des actions visant à limiter le réchauffement climatique de 1,5º d’ici 2050. Le sceau sera remis chaque année à l’automne à d’autres entreprises.