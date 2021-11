À partir d’aujourd’hui, le forfait Apple One Premium est également disponible en France, qui comprend divers services Apple dont le nouveau Fitness+.

Apple One Premium offre un accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+ et iCloud+ avec 2 To de stockage pour 28,95 € par mois. Le plan peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille.

Il s’agit donc du pack de services Apple le plus complet proposé par l’entreprise, car il comprend l’accès à tous les principaux services de l’entreprise.

Il est possible de souscrire à un forfait Apple One depuis n’importe quel appareil : chaque personne se verra recommander le forfait le plus adapté en fonction des abonnements dont elle dispose déjà, afin d’en obtenir encore plus pour moins cher. Les abonnés Apple One reçoivent une seule facture chaque mois et peuvent facilement modifier ou annuler leur forfait à tout moment

Le prix d’Apple One Premium est de 28,95 € par mois, avec le service qui peut être activé directement depuis l’iPhone ou l’iPad, en allant dans Réglages > Votre compte > Abonnements et en sélectionnant Apple One puis l’article Premium.