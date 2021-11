Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé une série de modifications apportées à l’outil d’abonnement de Facebook, la société commençant à tester les nouvelles directives de l’App Store dans le but d’obtenir plus d’argent pour les créateurs de contenu.

Avec les abonnements, les créateurs de contenu sur Facebook peuvent permettre à leurs fans de s’inscrire pour payer une redevance mensuelle et accéder à du contenu exclusif. Maintenant, la société déploie un lien promotionnel dans l’application Facebook pour iOS qui permettra aux utilisateurs de s’inscrire à des abonnements sans utiliser le système d’achat intégré d’Apple.

Zuckerberg a déclaré que Facebook voulait débloquer « des opportunités pour les créateurs de gagner plus d’argent à mesure que l’entreprise construit le metaverse », car « les 30 % de commissions qu’Apple conserve sur les transactions rendent plus difficile la réalisation de cet objectif ».

Facebook prévoit d’offrir le « lien promotionnel » ainsi que des options d’achat in-app pour les abonnements. Fondamentalement, lorsque les gens activent un abonnement en utilisant le lien Facebook, les créateurs peuvent conserver tout l’argent qu’ils gagnent sans avoir à verser la commission de 30% à Apple.

« Plus tôt cette année, dans le cadre de notre engagement à soutenir les créateurs, nous avons décidé que Facebook ne percevrait aucun frais sur les achats d’abonnements avant 2023. Les créateurs, cependant, n’ont pas encore donné 15 à 30 % des leurs. Apple chaque fois que les gens achètent des abonnements dans l’application Facebook sur des appareils mobiles. Pour les paiements récurrents comme les abonnements, ce chiffre s’additionne rapidement car ces frais sont payés chaque mois.

À partir d’aujourd’hui, nous offrons aux créateurs la possibilité de diriger les gens vers un site Web pour effectuer leurs achats d’abonnement à l’aide de Facebook Pay. Lorsque les gens achètent des abonnements sur ce site, les créateurs pourront conserver 100% de l’argent gagné, hors taxes. Les créateurs peuvent trouver leur lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio, qu’ils peuvent partager avec leur public, même par e-mail ou SMS. »

Il n’est pas clair si la nouvelle alternative de paiement par abonnement de Facebook est pleinement conforme aux directives de l’App Store d’Apple, mais un porte-parole de Facebook a déclaré à The Verge que la société pensait que l’approche qu’elle proposait était « toujours autorisée sur iOS ». Facebook lance également un programme de bonus pour payer les créateurs pour chaque nouvel abonné ajouté via le lien Web personnalisé et montrer quelle part de leurs revenus irait à Apple et Google.

Apple n’autorise actuellement pas les applications à proposer des options de paiement alternatives pour les produits numériques, mais Facebook contourne cette règle car les créateurs factureront via un site Web externe, et non via Facebook, c’est donc une sorte de zone grise.