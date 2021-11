NSO, le groupe derrière le logiciel espion Pegasus utilisé pour pirater les iPhone et les smartphones Android, est officiellement entré dans la liste nationale des menaces du gouvernement américain.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département américain du Commerce a ajouté NSO Group à la liste des menaces à la sécurité nationale en interdisant l’importation ou le transfert de ses produits dans le pays.

NSO Group devient une menace pour les USA !

NSO Group a créé un logiciel espion appelé Pegasus, qui est vendu aux agences gouvernementales et aux forces de l’ordre. La société achète des vulnérabilités dites zero-day (celles qui sont inconnues d’Apple) à des pirates et les exploite pour créer des exploits zero-click, dans lesquels aucune interaction de l’utilisateur n’est requise pour pouvoir pirater son smartphone. Par exemple, sur l’iPhone, il suffisait simplement de recevoir un message particulier sur iMessage pour compromettre et exposer les données personnelles enregistrées sur l’appareil.

Le problème est que NSO a également vendu Pegasus à des gouvernements dictatoriaux, qui ont utilisé des logiciels espions pour contrôler les opposants politiques, les militants et les journalistes. C’est précisément pour cette raison que l’entreprise s’est retrouvée sur la liste des menaces nationales pour le gouvernement des États-Unis.

L’action d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine, tout en œuvrant à endiguer la prolifération des outils numériques utilisés pour réprimer les opposants. Cet effort vise à améliorer la sécurité numérique des citoyens, à lutter contre les cybermenaces et à atténuer la surveillance illégale.

Récemment, un journaliste du New York Times a raconté son histoire liée à Pegasus. Maintenant, une grande partie de ces exploits ont été corrigés par Apple avec diverses mises à jour iOS.