Le responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a réitéré sa ferme opposition au téléchargement d’applications en dehors de l’App Store.

Lors du Web Summit 2021 à Lisbonne, Federighi a déclaré qu’il était contre une disposition de la loi européenne sur les marchés numériques qui permettrait aux développeurs de distribuer des applications en dehors de l’App Store. L’exécutif d’Apple a déclaré que l’initiative européenne avait pour mission admirable de promouvoir la concurrence et de garantir aux utilisateurs un choix de plus en plus large, mais la partie Sideloading devrait être révisée :

« En tant qu’ingénieur qui souhaite que l’iPhone soit le plus sécurisé possible pour nos utilisateurs, il y a cette disposition qui m’inquiète beaucoup. Autoriser le Sideloading sur iPhone ouvrirait la porte aux logiciels malveillants. Au nom d’offrir aux utilisateurs un choix plus large, cette norme éliminerait le choix de l’utilisateur d’une plate-forme plus sécurisée.

Le sideloading est le meilleur ami des cybercriminels. Sans surprise, il y a 5 millions d’attaques par mois sur Android.

Pensez à acheter un iPhone comme à acheter une grande maison avec un système de sécurité vraiment exceptionnel, mais une nouvelle loi est adoptée qui vous oblige à affaiblir la sécurité de votre maison. Comment vous sentirais-vous ? Et considérez que nous stockons beaucoup de données sensibles sur nos iPhone.

Clairement, je ne suis pas un adepte du sideloading, mais je souhaite aborder un sujet que j’entends beaucoup : ‘Laissez les gens choisir de sideloader ou non. Qu’ils jugent les risques et décident par eux-mêmes. Et il est facile de voir l’attrait de cet argument, mais l’histoire nous montre qu’il ne se passe pas comme nous le souhaiterions car même si vous n’avez pas l’intention de le faire, les gens sont généralement forcés ou incités à le faire même à travers plus ou moins de trucs cachés. Et cela est vrai dans tous les domaines, même sur des plateformes comme Android où le Sideloading est un peu difficile à faire. »

Federighi a donc réitéré l’importance d’un système contrôlé comme celui de l’App Store, qui garantit une sécurité élevée tant pour les utilisateurs que pour les développeurs. Distribuer des applications en dehors de l’App Store ouvrirait la porte à des tonnes de menaces, ce qu’Apple veut absolument éviter.