Apple a livré 6,5 millions d’ordinateurs portables au troisième trimestre 2021, le MacBook Air étant en tête du classement des modèles les plus vendus.

Selon les dernières données de Strategy Analytics, 6,5 millions d’ordinateurs portables Apple ont été livrés au troisième trimestre 2021, avec une part de marché de 10%. La première place revient à Lenovo, avec 15,3 millions d’unités expédiées et une part de marché de 24%, tandis que HP et Dell suivent de près en deuxième et troisième place.

Strategy Analytics indique qu’il y a eu récemment une augmentation de la demande pour les PC haut de gamme, car les clients ont profité de remises sur des produits comme le MacBook Air. Comme prévu, le retour au travail en personne et la rentrée scolaire ont contribué à l’augmentation de la demande d’ordinateurs portables au cours des derniers mois.

Au total, 66,8 millions d’ordinateurs portables ont été expédiés au troisième trimestre 2021. Le rapport note également que les limitations d’approvisionnement et les pénuries de puces ont frappé les fournisseurs de PC, qui auraient pu faire encore mieux sans ces problèmes.