Tim Cook a assisté au Silicon Slopes Summit 2021 dans l’Utah pour parler de confidentialité et de sécurité.

Avec le sanatorium américain Mike Lee, le PDG d’Apple a que seules les personnes qui « veulent changer le monde » ont assisté à l’événement :

« Ce que je recherche quand je me promène, ce sont des gens qui veulent changer le monde. La technologie doit servir l’humanité et non l’inverse. Et c’est ce que je vois ici.

Chez Apple, nous considérons la confidentialité comme un droit humain fondamental. Ce que nous voyons, c’est que votre téléphone contient plus d’informations sur vous que quiconque pourrait en trouver dans votre maison s’il entrait et ouvrait toutes les portes et tous les placards. Votre téléphone contient votre historique, vos informations financières, vos informations de santé, vos contacts les plus proches, les personnes que vous appelez, etc.

La seule personne qui possède la clé de votre téléphone Apple est vous et nous pensons que cela devrait être ainsi.»

Cook a continué de rejeter l’idée d’une porte dérobée qui permettrait aux forces de l’ordre d’accéder à certaines données privées en cas d’enquête, car tout cela compromettrait la sécurité de millions d’utilisateurs :

« Certains demandent de programmer un dispositif de porte dérobée uniquement pour les agences gouvernementales, mais ce n’est pas possible d’un point de vue technique. Vous ne pouvez pas créer une porte dérobée juste pour les gentils. »

