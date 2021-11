Apple construit le casting de la prochaine série comique Apple TV+ « High Desert ». Parmi les nouvelles arrivées figurent Matt Dillon, Bernadette Peters et Christine Taylor.

Commandée par Apple en 2020, la série met en vedette Patricia Arquette dans le rôle de Peggy, une ancienne toxicomane qui décide de redémarrer en tant que détective privé après la mort de sa mère. Aux côtés d’Arquette joueront Matt Dillon (« Crash »), Bernadette Peters (Mozart in the jungle), Christine Taylor (Zoolander), Rupert Friend (Homeland, Death of Stalin), Brad Garrett (All love Raymond) et Weruche Opia (I May Destroy You).

Dillon incarnera l’ex de Peggy, un libéré conditionnel glamour, tandis que Friend incarnera Guru Bob, un ancien animateur de télévision qui choisit de devenir un mystique du désert après avoir subi un traumatisme qui a changé sa vie. Garrett incarnera Bruce, un détective privé qui embauche Peggy pour travailler dans son entreprise en déclin. Opia incarnera Carol, la meilleure amie de Peggy et la petite amie qui s’ennuie d’un médecin urgentiste. Enfin, Bernadette Peters jouera un rôle récurrent dans le rôle de Rosalyn, la mère de Peggy, tandis que Christine Taylor incarnera la sœur de Peggy, Diane.

Pour le moment, nous ne savons toujours pas quand la série « High Desert » fera ses débuts sur la plate-forme TV+.