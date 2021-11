Comme annoncé il y a quelques mois, Nintendo a décidé de supprimer le jeu « Dr. Mario Monde » de l’App Store.

Un peu plus de deux ans après son lancement sur l’App Store, Nintendo a décidé d’abandonner complètement le jeu Dr. Mario World pour iOS, le fermant définitivement à partir d’hier 1er novembre.

« Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont joué à Dr. Mario World », avait déclaré Nintendo dans une note : « Les services liés au jeu prendront fin le 1er novembre 2021. »

Cela signifie qu’il n’est plus possible de jouer à Dr. Mario World sur iPhone, mais Nintendo a promis qu’une page Web sera bientôt publiée qui permettra aux joueurs de sauvegarder leur historique et leurs souvenirs avec le jeu. Nintendo explique la chose suivante :

« Pour activer le service Dr. Mario World Memories, une partie de votre historique de joueur sera sauvegardée sur le serveur afin qu’elle puisse être consultée sur le site. Si vous souhaitez supprimer votre historique de joueur, allez dans Supprimer les données de sauvegarde dans l’application et supprimer toutes les données. »

Dans le passé, Nintendo avait déjà supprimé les jeux Miitomo, Pokémon Duel et Pokémon Rumble Rush de l’App Store, tandis que certains titres à succès restent tels que Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et, bien sûr, Pokémon Go. Et désormais, la société est maintenant très concentrée sur le nouveau titre Pokémon UNITE.