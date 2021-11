Apple a officiellement annoncé une toute nouvelle série de voyages intitulée « The Reluctant Traveler » qui mettra en vedette l’acteur Eugene Levy.

Levy, qui a remporté un Oscar et sera également producteur exécutif, visitera certains des « hôtels les plus extraordinaires du monde », s’entretiendra avec des habitants et visitera des endroits à proximité de l’hôtel qu’il visite. La culture locale jouera également un rôle important dans la série.

Levy ne se considère pas vraiment comme un globe-trotter et ne pense pas qu’il soit le présentateur « typique » pour une émission comme celle-ci :

« « The Reluctant Traveler » verra Levy visiter certains des hôtels les plus extraordinaires du monde, ainsi qu’explorer les gens, les lieux et les cultures qui les entourent. Ce n’est certainement pas l’animateur habituel des émissions de voyage, il n’est généralement pas un aventurier ou un globe-trotter expert, mais il convient que c’est le bon moment pour élargir ses horizons. Levy fera sa valise avec une certaine appréhension, mais en espérant que ses expériences puissent mener à un tout nouveau chapitre de sa vie, tant qu’il n’a pas à lutter contre le mal des transports et continue de dîner à 19 heures. »

Pour le moment on sait que la série aura sûrement au moins une saison, mais on ne sait pas quand elle fera ses débuts sur Apple TV+. Il ne nous reste plus qu’à attendre plus d’informations et la sortie du premier trailer.