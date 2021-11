Firefox a sorti la nouvelle version de son navigateur pour iPhone et iPad, avec quelques nouvelles fonctionnalités pour l’interface graphique.

Le nouveau Firefox ajoute une fonctionnalité qui vous permet de revenir au dernier onglet actif ouvert lorsque vous rouvrez l’application. De plus, les signets récemment enregistrés sont plus faciles à trouver et à parcourir, tandis que les recherches récentes sont regroupées par sujet.

Dans les prochains mois, une fonction sera également publiée qui vous permettra de fermer automatiquement les onglets qui ne sont plus pertinents pour l’utilisateur. En pratique, Firefox fera passer à l’état « Inactif » tous les onglets que vous n’avez pas visités au cours des 14 derniers jours, afin de ne pas encombrer la vue. Ces onglets peuvent éventuellement être rouverts avec un robinet.

Firefox est disponible gratuitement sur l’App Store. La mise à jour est en phase de déploiement et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours.