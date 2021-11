L’ancien président d’ESPN John Skipper et le présentateur d’ESPN Dan Le Batard ont signé un accord avec Apple TV+, sous la société « Meadowlark ». La société de production créera des films documentaires et des séries télévisées pour le service de streaming d’Apple.

Meadowlark a été créé par Skipper et Batard en janvier, Apple devenant désormais leur plus grand partenariat. Avant de fonder Meadowlark, Skipper a été président d’ESPN pendant six ans. Le Batard héberge actuellement le podcast populaire « The Dan Le Batard Show ».

À ce jour, TV+ a déjà quelques contenus sportifs dans son catalogue, dont la série avec de courts épisodes « Le Code des Champions » sortie l’année dernière, où sept champions racontent le moment où ils ont atteint le sommet de leur carrière. Le contenu sportif à venir dans le pipeline comprend « Big Man on Campus », une docusérie sur le phénomène du basket-ball Makur Maker.

Bien sûr, n’oublions pas que le plus gros succès du service jusqu’à présent a été adjacent au sport, à savoir la comédie « Ted Lasso ». En outre, la plate-forme a récemment publié le drame de basket-ball pour jeunes « Swagger » qui a été acclamé par la critique.