Selon deux dirigeants de l’entreprise, l’objectif d’Apple avec les puces M1 Pro et M1 Max était de « défoncer les portes » en termes de ce qui était possible.

Les vice-présidents d’Apple, Tim Millet et Tom Boger, ont participé au podcast Upgrade pour parler de la naissance des processeurs M1 Pro et M1 Max. Les deux dirigeants ont déclaré que l’objectif de la société était d’augmenter considérablement les performances tout en conservant une architecture de puce familière aux développeurs et aux professionnels. Tout cela a obligé l’équipe à démonter le processeur et à « tout remonter ».

Lorsqu’on leur a demandé si le M1 Pro et le M1 Max prenaient plus de travail que le M1, les deux ont noté que la première puce Apple Silicon avait une décennie de travail derrière elle au sein de l’entreprise. Les M1 Pro et M1 Max ont été achevés dans un délai beaucoup plus court et ont nécessité une recherche et un développement accélérés.

Sur l’architecture de mémoire unifiée, ils ont tous deux réitéré que l’objectif d’Apple est de trouver toutes les façons de faire des choses qui ne pouvaient pas être faites auparavant, et de le faire aussi rapidement et performant que possible.

Le but ultime de M1 Pro et M1 Max, ainsi que d’autres projets Apple Silicon, était de « changer les règles du jeu » dans l’industrie des puces et de les changer également pour les utilisateurs professionnels : « Nous savons que pour nos utilisateurs professionnels, je veux dire, leur gagne-pain dépend d’un Mac, leur vie est sur ce Mac. Et nous voulons donc le rendre aussi bon que possible, de toutes les manières possibles, autant que possible. Et, par conséquent, c’est la récompense pour nous et c’est ce que nous sommes ravis de faire lorsque nous construisons des systèmes comme celui-ci. »

