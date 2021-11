codes promo ou bons plans

Si vous souhaitez bénéficier de divers avantages lors d’un achat en ligne ou si vous voulez simplement acheter moins cher, songez à vous familiariser avec les bons plans et les codes promo. Entre petits prix, cadeaux occasionnels et offre de livraison gratuite, on vous présente ici tous les avantages des codes de réduction.

Le code promotionnel et les bons plans sont deux options qui permettent de profiter d’une réduction lors d’un achat en ligne. Toutefois, il existe une petite distinction entre ces deux offres.

Un code de réduction est simplement une suite de chiffres et de lettres, diffusée en ligne par un site marchand. Lorsque vous commandez un article en ligne, vous pouvez, à l’aide de vos coupons de réduction, profiter d’une remise sur le prix ou d’un des avantages précédemment cités. Il en existe divers types : le code de réduction classique; le code de livraison gratuite (pour éviter les frais de port) ou le code avantage (pour recevoir des cadeaux en plus de votre commande). Vous pourrez également bénéficier d’un code partenaire ou d’un code de parrainage. Cette dernière offre est un numéro unique qui vous est attribué afin de parrainer vos amis contre une ou plusieurs récompenses.

Le bon plan est une option qui diffère légèrement du code promotionnel en ce qu’il est directement repérable sur le site de la boutique en ligne. C’est en effet une offre que la marketplace crée sur ses pages à l’intention de ses clients. Les bons plans permettent ainsi de réaliser de bonnes affaires, mais sans utiliser un code. On peut considérer comme bons plans, toute offre d’une boutique en ligne qui inclut une diminution du coût d’achat d’un bien ou d’un accessoire : une réduction ordinaire, une offre exceptionnelle, une vente privée ou encore une option d’économie.

En résumé, le code promo est essentiellement une suite alphabétique et numérique que vous devez insérer lors de la validation de votre commande pour bénéficier d’une réduction. En revanche, le bon plan vous fait bénéficier d’une remise sans aucun préalable. Dans le second cas, il suffit d’être présent sur le site marchand et d’adhérer à temps à un bon plan disponible.

Comment trouver le bon code promo ?

Les offres de réduction sont aujourd’hui si nombreuses qu’il est souvent difficile de distinguer les vrais des faux. Heureusement, certains sites de codes promo se chargent de les trier et de vous proposer les meilleures offres. Vous pourrez ainsi dénicher des codes promo à usage unique ou temporaire.

Le code promotionnel à usage unique

Comme son nom l’indique, le code à usage unique n’est valable qu’une seule fois. Il s’agit bien souvent d’un code qui est indiqué dans la newsletter des personnes qui se sont abonnées au site d’une marketplace. Ce code promo est donc directement envoyé aux membres d’une mailing liste, et il vise avant tout à fidéliser un réseau de clients existant.

Le code à usage temporaire

Le code réduction à usage temporaire est valable pour tout type d’acheteur: il suffit ici de respecter les conditions d’utilisation, généralement un montant minimum d’achat. Les codes à usage temporaire sont diffusés sur de nombreux canaux : ils sont souvent directement affichés sur le site de la boutique en ligne et peuvent aussi être diffusés via les réseaux sociaux. En outre, vous pouvez trouver d’excellents codes temporaires sur des sites spécialisés : soit en parcourant les meilleures offres, soit en saisissant le nom de la boutique de votre choix.

Comment utiliser un code promo ?

Pour utiliser un code promo, il faut tout d’abord l’obtenir. Si vous ne recevez pas de coupon de réduction dans votre newsletter, vous pouvez toujours en dénicher sur un site de code promo. Une fois connecté à un site fiable, cherchez l’offre qui vous intéresse en saisissant le nom de votre boutique. Si un code est disponible, vous pourrez alors le copier. Retournez ensuite sur votre marketplace afin de constituer votre panier. Une fois que votre commande est enregistrée, vous n’avez plus qu’à coller votre code de réduction dans l’encadré correspondant et à valider.

Si vous avez un code cumulable avec un autre coupon promotionnel, commencez tout d’abord par saisir le premier code, puis validez normalement pour appliquer cette première remise à vos achats. Inscrivez ensuite le second code promotionnel dans la même case et validez à nouveau : les deux réductions devraient s’appliquer à votre commande.

Notez enfin que les codes promotionnels proposent des offres intéressantes, mais sont souvent accompagnés de conditions d’utilisation. Il faut donc prendre le temps de bien les lire afin d’éviter de vous retrouver frustré ou de perdre votre temps.