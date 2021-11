Quand votre iPhone est bloqué sur un écran, c’est clairement la panique ! Pour autant, votre iPhone n’est pas forcément en fin de vie. Il peut en effet s’agir d’un simple bug logiciel, qui peut être notamment causé par une application ou tout simplement un problème lié à iOS. Et dans ce cas précis, il existe une solution très simple, pour sortir votre iPhone de l’écran noir, baptisée Tenorshare ReiBoot.

Comment réparer un iPhone bloqué sur écran noir

L’écran noir sur iPhone est en effet quelque chose qui peut arriver à tout le monde et à tout moment. Et quand cette situation arrive, on se sent un peu désarmé car très de gens savent effectivement qu’il est possible d’en sortir très simplement et en seulement quelques clics.

L’outil Tenorshare ReiBoot est d’ailleurs un très bon exemple, car il est question d’un logiciel capable de vous aider dans cette étape de sortie de l’écran noir sur votre iPhone.

La prise en main de ce logiciel ne demande absolument aucune connaissance informatique. Cela signifie que vous pouvez vous-même vous sortir de la panade rien qu’avec l’outil Tenorshare Reiboot.

Première possibilité avec le mode méthode « Réparation standard »

Pour commencer, il suffit de brancher votre iPhone à votre ordinateur (Mac/PC) et de choisir le premier choix « Réparation standard ». Cette méthode permet de sortir votre iPhone de l’écran « sans perte de données ». La première chose à faire avant cela est d’utiliser le « mode récupération iPhone« , disponible en bas à gauche de la fenêtre (voir la photo 1 ci-dessus) et suivez les instructions afin que votre iPhone entre dans ce mode récupération. Une fois ce mode actif sur votre iPhone, vous cliquez sur « Commencer », puis sur « Récupération standard » et suivez les instructions affichées à l’écran.

Vous serez invité à télécharger la dernière version d’iOS, iOS 15 étant compatible, qui sera utile pour la suite du processus de sortie de l’écran noir.

Il ne vous reste plus qu’à laisser le processus se terminer jusqu’à la fin, sans débrancher l’iPhone de votre ordinateur. Votre iPhone va ensuite redémarrer et devrait fonctionner normalement et avec toutes vos données.

Seconde possibilité avec la méthode « Réparation avancée »

Dans le cas où cette première procédure n’ait pas permis de sortir votre iPhone de l’écran noir, vous avez la possibilité d’utiliser la seconde méthode « Réparation avancée ». La procédure sera identique à la première à la différence qu’une perte de données sera inévitable pour faire revenir votre iPhone à la vie.

Si après tout cela votre iPhone reste bloqué, il est probable qu’il soit question d’un problème matériel. Dans ce cas, il est conseillé d’entrer en contact avec le SAV d’Apple afin qu’il vous propose une réparation ou un remplacement de l’appareil s’il est éligible.

Voici les possibles bugs de votre iPhone

Voici les bugs que peut rencontrer votre iPhone, que le logiciel est en mesure de corriger :

Télécharger Tenorshare ReiBoot

Vous pouvez tester gratuitement le logiciel ou alors opter pour l’une des versions payantes. La première est proposée à 45,99€ pour un mois, puis 59,99€ pour 1 an, et enfin 69,99€ pour une licence à vie !

› Télécharger Tenorshare ReiBoot