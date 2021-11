Dans un document récent, Apple a clairement indiqué qu’elle s’engageait à concurrencer dans l’industrie du jeu vidéo des géants comme Sony, Nintendo et Microsoft.

Apple a souligné à quel point il est important de distribuer des jeux sur ses plateformes, à tel point qu’elle est en concurrence directe avec des sociétés comme Sony, Microsoft et Nintendo qui vendent de vraies consoles depuis des années. Dans le passé, Apple s’était définie comme un concurrent uniquement à Google et Microsoft, respectivement pour Android et Windows.

Cette nouvelle n’est pas surprenante, étant donné qu’Apple investit de plus en plus dans ce secteur comme en témoignent le lancement d’Apple Arcade et la volonté de créer de nouvelles solutions AR à l’avenir. De plus, la société gagne plus avec les jeux sur l’App Store que Sony, Microsoft, Nintendo et Activision réunis.

Plus précisément, environ 70% de tous les revenus de l’App Store proviennent des jeux. Ces revenus sont générés par moins de 10% des utilisateurs de l’App Store. La prise en charge du 120 Hz sur l’iPhone 13 et le MacBook Pro 2021 est également un signe que l’entreprise souhaite donner de plus en plus d’importance aux jeux.

