Dans un nouveau document d’assistance, Apple explique comment affiner le calibrage de l’écran sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro sont équipés d’écrans XDR avec rétroéclairage mini-LED et prennent en charge un milliard de couleurs, mais certains flux de travail peuvent nécessiter un étalonnage personnalisé :

« Chaque MacBook Pro avec écran Liquid Retina XDR subit un processus d’étalonnage d’écran de pointe en usine pour garantir la précision du panneau et des LED de rétroéclairage individuelles. De plus, le processus d’étalonnage en usine permet à des algorithmes intégrés sophistiqués de reproduire avec précision une variété d’espaces colorimétriques utilisés par les flux de travail multimédias d’aujourd’hui, notamment sRGB, BT.601, BT.709 et même P3-ST.2084 (HDR).

Le processus d’étalonnage d’affichage en usine permet aux utilisateurs de MacBook Pro de profiter d’une excellente expérience visuelle dès la sortie de l’emballage. Si votre flux de travail nécessite un étalonnage personnalisé, vous pouvez mesurer l’affichage, puis affiner l’étalonnage. »

› Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles chez les revendeurs agréés

Le processus implique l’utilisation d’un spectroradiomètre et d’une série de modèles de test de film Apple QuickTime pour évaluer le calibrage de l’affichage. Les modèles d’épreuves peuvent être téléchargés à partir de la page AVFoundation sur le site Web d’Apple sous Ressources connexes > Modèles d’épreuves en couleur, avec des instructions complètes disponibles dans le document d’assistance d’Apple.

Dans Préférences Système > Affichage, les utilisateurs peuvent affiner le calibrage de l’écran du MacBook Pro en fournissant les valeurs de point blanc et de luminance mesurées par le spectroradiomètre. Le document d’assistance d’Apple comprend des conseils supplémentaires pour mesurer et affiner l’étalonnage.