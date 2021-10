La première bêta de macOS 12.1 réactive l’une des nouveautés du système d’exploitation : la fonction SharePlay. Cependant, il manque Universal Control, qui pour le moment n’est pas encore utilisable sur Mac.

SharePlay a été annoncé à la WWDC 2021 comme l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 et de macOS Monterey. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent partager des chansons, des vidéos et même les écrans de leurs appareils lors d’un appel FaceTime. Pour une raison inconnue, Apple a supprimé SharePlay des bêtas iOS 15 et macOS Monterey, puis l’a réactivé sur les iPhone et iPad exécutant iOS 15.1 uniquement.

Sur Mac, cependant, la fonction est toujours absente et n’a été activée que dans la première version bêta de macOS 12.1 publiée hier soir. Les développeurs peuvent ensuite tester cette nouveauté sur Mac également, en lançant un appel FaceTime et en partageant divers contenus avec d’autres personnes utilisant des Mac, iPhone, iPad et Apple TV compatibles.

La fonction Universal Control, qui permettra aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de l’ordinateur principal, est toujours absente. Cette fonctionnalité n’a jamais été incluse dans les versions bêta de macOS Monterey, et Apple dit qu’elle sera disponible pour tout le monde d’ici la fin de l’automne.

La bêta publique de macOS 12.1 est attendue dans les prochains jours.