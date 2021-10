La série Swagger, inspirée des débuts du basketteur Kevin Durant, débarque sur Apple TV+.

Réalisé avec la participation de la star de la NBA Kevin Durant, du réalisateur Reggie Rock Bythewood et de l’équipe derrière Friday Night Lights, Swagger raconte l’histoire d’un prodige du basket-ball qui doit surmonter beaucoup d’adversité pour réaliser son rêve et comprendre ce que signifie être un « Swagger » (avoir du style).

La série examine le basket-ball des jeunes sous de nombreux angles, tournant autour du joueur prodige Jace Carson (joué par Isaiah Hill). O’Shea Jackson Jr incarne Ike, l’entraîneur de la série et figure paternelle. Jace affrontera le monde gratifiant mais cruel du sport des jeunes et comprendra combien de temps il faut pour réaliser ses ambitions. Swagger va au-delà du terrain de basket, montrant également des pressions sur les joueurs hors jeu, telles que la cyberintimidation sur les réseaux sociaux, la brutalité policière et les luttes familiales. L’impact de la COVID-19 sera l’un des protagonistes de la première saison de l’émission.

Kevin Durant est le producteur exécutif de la série, avec une grande partie des événements basés sur ses expériences en tant que jeune joueur. Avec O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill et Shinelle Azoroh, les trois premiers épisodes de la série sont déjà disponibles sur TV+. Les autres épisodes sortiront chaque semaine chaque vendredi.