Apple TV+ arrivera sur les appareils Comcast et Sky Q, élargissant la gamme de produits sur lesquels le contenu de la plate-forme peut être visualisé.

La nouvelle a été annoncée par le PDG de Comcast, Brian Roberts, qui a confirmé que son entreprise a trouvé une astuce qui permettra à Apple TV+ d’être intégrée aux appareils Comcast et à l’application Xfinity Stream. Pour le moment, nous ne savons pas exactement quand l’application ‌TV+ ‌sera disponible sur les appareils Comcast, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de nouvelles.

Il en sera de même pour les abonnés Sky en possession de l’appareil Sky Q, car Apple TV+ arrivera bientôt sur cet appareil également. La plate-forme de streaming d’Apple arrivera également sur la Sky Glass TV. Dans ce cas également, nous ne connaissons pas la date exact, mais nous parlons de manière générale en » mois « .

Avec l’application ‌Apple TV+ ‌, les appareils Comcast et Sky Q pourront bientôt accéder à la bibliothèque Apple de séries télévisées et de films originaux, tels que « Ted Lasso » et « The Morning Show ».