Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces offrent une prise casque améliorée, qui, selon Apple, est également parfaitement adaptée aux casques basse et haute impédance sans amplificateurs externes.

Dans un nouveau document de support, Apple a détaillé les améliorations apportées à la nouvelle prise jack 3,5 mm intégrée sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021. Désormais, le port prend entièrement en charge les écouteurs de haute qualité :

« Lors de la connexion d’un casque avec une impédance inférieure à 150 ohms, la prise casque délivre jusqu’à 1,25 volt RMS. Pour les casques avec une impédance de 150 à 1k ohms, la prise casque fournit 3 volts RMS. Cela peut éliminer le besoin d’un amplificateur de casque externe. »

En plus de la détection d’impédance et de la sortie de tension adaptative, la nouvelle prise casque 3,5 mm comprend « un convertisseur numérique-analogique intégré ». Apple affirme que ce convertisseur prend en charge jusqu’à 96 kHz afin que les utilisateurs « puissent profiter d’un son haute fidélité et haute résolution ».

› Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles chez les revendeurs agréés