L’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.2 concerne la sécurité. Avec le rapport de confidentialité des applications, les utilisateurs peuvent lire des informations détaillées sur la fréquence à laquelle les applications accèdent à des données sensibles telles que l’emplacement, les contacts et les photos.

Comment utiliser App Privacy Report sur iOS 15.2

Le rapport de confidentialité des applications peut être activé à partir des paramètres iOS et iPadOS en procédant comme suit :

Ouvrir les paramètres

Sélectionnez Confidentialité

Faites défiler vers le bas pour ouvrir et activer l’élément Rapport de confidentialité de l’application

Si vous aviez déjà activé « Enregistrer l’activité de l’application » sur iOS 15, le rapport de confidentialité de l’application sera activé automatiquement et fournira déjà certaines données. Sinon, vous devrez utiliser des applications et des sites Web pendant quelques minutes avant de commencer à afficher diverses informations. À partir du même onglet, vous pouvez ensuite désactiver le rapport de confidentialité au cas où vous ne souhaiteriez plus avoir de rapports.

Une fois cette fonction activée, Apple affichera les données des sept derniers jours pour chaque application, avec des sections dédiées pour faciliter la consultation. Dans la section Données et capteurs, il y aura une liste d’applications qui ont accédé aux capteurs et à d’autres données via les autorisations de confidentialité.

Plus précisément, les accès des applications individuelles à ces informations seront affichés :

Contacts

Position

photo

Caméra

Microphone

Médiathèque

Si vous tapez sur une seule application et sur l’autorisation pour laquelle vous souhaitez afficher plus d’informations, le rapport fournira une liste de tous les accès en question.

Avec App Network Activity, vous pouvez voir une liste de tous les différents domaines que les applications ont contactés au cours des sept derniers jours. La liste comprend divers domaines internes utilisés par des applications, mais il vous permet également de voir quels sites Web tiers et les services accessibles, tels que ceux liés aux outils de surveillance ou analyse.

Encore une fois, vous pouvez toucher n’importe quelle application de la liste pour afficher un résumé de tous les domaines qui ont été contactés. Si vous avez installé Instagram, par exemple, vous verrez les URL des différents DoubleClocks, Google Analytics, Google Tag Manager et plus encore, ainsi que les URL internes d’Instagram et de Facebook. Au bas de cette liste, vous pouvez également afficher la liste des sites Web que vous avez visités dans l’application.

L’activité du réseau de sites Web est très similaire à la section précédente, mais elle affiche tous les domaines contactés par les sites Web que vous avez visités dans Safari et d’autres applications, tels que les différents sites de suivi et d’analyse.

Dans les rapports, vous trouverez également une liste agrégée des domaines que les applications ont contactés le plus souvent, qui est généralement remplie par divers trackers et analyses. Dans cette section, vous pouvez appuyer sur l’un des domaines de la liste pour voir quelles applications ou quels sites Web ont utilisé ce domaine particulier.