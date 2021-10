Les utilisateurs avec quelques années de plus sur les épaules se souviendront de l’histoire du prototype de l’iPhone 4 trouvé dans un bar et dévoilé en avant-première par Gizmodo, malgré les demandes d’Apple de ne pas divulguer les images.

À l’époque, en 2010, la nouvelle a fait le tour du monde et est toujours considérée comme l’un des scoops les plus sensationnels de l’histoire d’Apple. La raison ? Ce n’est pas tous les jours qu’un ingénieur Apple oublie le prototype d’un futur iPhone sur une table basse et que ce prototype se retrouve entre les mains de Gizmodo, qui l’a acheté à celui qui l’a trouvé. Ce prototype montrait tous les détails de l’iPhone 4, plusieurs mois avant sa présentation officielle. Inutile de dire que Steve Jobs ne l’a pas bien pris.

Aujourd’hui, nous revenons sur cette histoire pour signaler que toutes ces photos ont été supprimées des sites G/O Media, qui incluent non seulement Gizmodo, mais également The Onion, Jalopnik et Deadspin. Comme le rapporte The Verge, Buzzfeed a également supprimé de nombreuses images de ce prototype, apparemment pour des raisons de droit d’auteur. G/O Media n’a pas commenté la nouvelle, mais plusieurs sources confirment que même dans ce cas, les photos ont été supprimées pour éviter des problèmes de droits d’auteur. En substance, les anciens liens ne sont plus fonctionnels car ils ont été modifiés ou complètement supprimés.

De plus, nous signalons une coïncidence intéressante concernant la propriété des sites, qui a probablement à voir avec l’histoire. Une source rapporte que les images supprimées semblent provenir d’articles publiés sur les sites avant qu’ils ne fassent partie de G/O Media. Avant d’être rachetés par leur propriétaire actuel, de nombreux sites faisaient partie de Gizmodo Media, une société née des cendres de Gawker Media. Bref, les articles concernés semblent être antérieurs aux propriétaires actuels de l’entreprise, fortement critiqués par le nouveau propriétaire

Quelles que soient les raisons, la disparition de tant d’histoire d’Internet fait le tour du monde.