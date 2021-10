Apple a publié une nouvelle vidéo intitulée « The Saga Featurette » pour sa nouvelle série Foundation.

Foundation est l’une des séries les plus importantes et les plus audacieuses sur TV+. Il est basé sur la série de romans écrits par Isaac Asimov et raconte le grand voyage d’un groupe d’exilés dans le but de sauver l’humanité et de reconstruire la civilisation lors de la chute de l’Empire Galactique.

La « Foundation » mentionnée dans la saga est une institution du même nom créée par le « psycho-historien » Hari Seldon (Jarred Harris) lors du déclin de l’Empire Galactique qui dura 12 000 ans. Seldon, qui a prédit la chute de la civilisation en analysant des calculs complexes, place son espoir dans la Fondation pour améliorer un âge sombre qui se profile maintenant en collectant et en préservant les connaissances humaines.

La série a été récemment renouvelée pour une deuxième saison, mais on peut imaginer qu’elle ne s’arrêtera pas en seulement deux saisons. En attendant de voir tous les épisodes de la première saison, vous pouvez jeter un œil à la vidéo ci-dessous :