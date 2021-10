Apple a publié Safari 15.1 pour macOS Big Sur et macOS Catalina, permettant aux utilisateurs de Mac qui n’ont pas installé macOS Monterey d’accéder aux dernières fonctionnalités du navigateur.

Safari 15.1 réintroduit la conception des onglets précédente qui était disponible avant la version 15, lorsque Apple a introduit un nouveau look « Compact » qui combine la conception des onglets et les unifie avec la barre d’URL. Comme de nombreux utilisateurs n’aimaient pas cette nouveauté, avec Safari 15.1, il est possible de revenir au réglage précédent. De plus, les utilisateurs peuvent également choisir d’activer ou non la fonction qui combine la couleur des onglets avec celles du site qu’ils visitent.

Safari 15.1 peut être téléchargé sur macOS Big Sur‌ et macOS Catalina en allant dans Préférences Système > Mise à jour logicielle. Si vous avez installé ‌macOS Monterey‌ 12.0.1, Safari 15.1 est déjà présent.