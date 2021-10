Après leur lancement il y a quelques jours, les premiers événements in-app sont désormais disponibles dans certains jeux et applications de l’App Store.

Les événements in-app une application proposent des compétitions dans le jeu, des avant-premières de films, des expériences de diffusion en direct, des défis de remise en forme, etc. Apple affirme que les événements in-app une application peuvent encourager les gens à essayer de nouvelles applications, offrir aux utilisateurs de nouvelles façons de profiter d’une application déjà installée et donner aux anciens utilisateurs une raison de recommencer à l’utiliser.

La première série d’événements in-app est déjà disponible sur l’App Store, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux événements en cours si l’application est installée. Alternativement, vous pouvez également définir un calendrier de rappel pour participer aux futurs événements via le bouton intégré dans l’application concernée.

Les premiers événements concernent Halloween, avec des événements organisés par « Call of Duty : Mobile », « Pokémon GO » et « PUGB Mobile ». Les différents événements sont dédiés à des personnages et des modes sur le thème de l’horreur. De plus, Apple fait savoir que de nouveaux événements arriveront bientôt dans « Clash Royale », « Genshin Impact » et « Rise of Kingdoms ». Les événements dédiés aux films et séries télévisées devraient faire leurs débuts dans les prochaines semaines sur Disney+.