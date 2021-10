Après le grand succès de Pokèmon GO, un nouveau jeu de Niantic débarque sur l’App Store, un titre dédié à la réalité augmentée : Pikmin Bloom.

Dans ce nouveau titre développé en collaboration avec Nintendo, nous rencontrerons les mignons Pikmin, de minuscules créatures ressemblant à des plantes. Avec Pikmin Bloom vous pourrez les voir et interagir avec eux grâce à la magie de la réalité augmentée. Les Pikmin poussent à partir de semis et vous suivront partout si vous êtes doué pour en prendre soin. Comme avec Pokémon GO, la marche sera l’activité la plus importante. Au cours de votre promenade, vous trouverez des semis de Pikmin, donc plus vous marchez, plus votre équipe grandira. A la fin de la journée, il sera possible de visualiser un rapport des activités réalisées, comme le nombre de pas et d’autres informations.

La société a annoncé l’arrivée d’événements multijoueurs, qui sont très importants compte tenu de la nature du titre lui-même.

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store en Australie et à Singapour pour le moment. Le titre sera déployé très prochainement dans le reste du monde.