Apple a été poursuivie en Chine pour avoir omis d’inclure les chargeurs dans la boîte de l’iPhone.

Le procès a été demandé avec le statut d' »intérêt public », suggérant qu’il pourrait avoir un processus plus rapide ou même un intérêt plus élevé de la part des autorités.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple est poursuivie pour l’absence de chargeur dans les boîtes d’iPhone en vente depuis octobre 2020, mais l’entreprise s’est toujours défendue en précisant que le choix avait été fait pour des raisons environnementales, puisque tout le monde a désormais un chargeur à la maison ou en tout cas la possibilité de recharger l’iPhone via PC ou Mac. La société affirme qu’en retirant le chargeur et les EarPods de l’emballage, elle économise 2 millions de tonnes de carbone par an.

Cependant, un groupe d’étudiants chinois n’était pas d’accord et a décidé de poursuivre Apple, demandant à l’entreprise de fournir un chargeur pour les iPhone qu’ils ont achetés. Les plaignants soutiennent que les problèmes environnementaux d’Apple sont une excuse pour promouvoir ses chargeurs MagSafe qui sont vendus séparément.

Maintenant, ce sera aux juges de décider qui a raison.