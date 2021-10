Après les rumeurs de ces derniers jours, Apple et Sony ont annoncé que l’application Apple Music est désormais disponible sur PlayStation 5, rejoignant Spotify en tant que service musical officiel de la console.

Apple Music est entièrement intégré à la PS5 avec la prise en charge de l’écoute de musique de fond pendant les jeux et l’accès aux vidéos musicales 4K et au catalogue complet de la plate-forme.

Pour commencer à utiliser Apple Music sur PlayStation 5, les utilisateurs doivent télécharger l’application Apple Music à partir de l’espace multimédia de la console, puis se connecter à leur compte. Bien que l’application Apple TV soit disponible sur PS4 et PS5, Apple Music n’est actuellement disponible que sur le dernier modèle.

Comme mentionné précédemment, le support PlayStation 5 est complet, avec un accès aux listes de lecture, aux stations de radio et aux suggestions d’écoute. Les joueurs peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois sur la musique et les vidéos musicales, avec un fond sonore. La lecture audio peut être contrôlée pendant un match en appuyant sur le bouton PS de la manette et en ouvrant les paramètres de musique.

Dans l’annonce, Sony note que PlayStation est la première console de jeu à ajouter Apple Music, mais le support devrait également arriver sur Xbox prochainement.